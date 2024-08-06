في نسختها الثانية.. نجاح باهر لأمسيات الـ “MMA”

شهدت النسخة الثانية من أمسيات فنون القتال المختلطة، الـ”MMA” التي جرت فعالياتها الجمعة الماضية 02 أوت الجاري، نجاحا باهرا، وحضورا جماهيريا مميزا.

واحتضنت قاعة “حرشة حسان” بالعاصمة. هذه التظاهرة التي نظمت من طرف ” Victory Fighters”، وتحت رعاية الاتحاد الجزائري للكيك بوكسينغ-موايتاي والتخصصات المشابهة.

وانطلق الحدث الرياضي في حدود الساعة 20:00، تحت أنظار ضيف الشرف، بطل العالم في رياضة الـ “MMA” الروسي إكرام أليسكروف.

واستمتع الجمهور التي غصّت به مدرجات قاعة “حرشة حسان” بنزالات قوية ومثيرة. بمشاركة مقاتلين موهوبين على غرار أيمن جلال. رسول ماغوميدوف، ودوسو إبراهيم عبد الرزاق.

وتمثل هذه النسخة الثانية من نوعها، بداية سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز فنون الـ”MMA” في الجزائر، والتي أصبحت واحدة من أكثر الرياضات شعبية في البلاد.