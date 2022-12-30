في نهائي دراماتيكي.. مولودية الجزائر تُتوج بكأس الجزائر لكرة اليد

تُوج أمسية اليوم الجمعة فريق مولودية الجزائر رجال بكأس الجزائر لكرة اليد لموسم 2021/2022 مُحققا لقبه الـ30 في تاريخه.

وذلك عقب تغلبه على وفاق عين توتة 32/29 بعد التمديد، في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة “حرشة حسان”.

وكان وفاق عين توتة في طريقه للتتويج باللقب، قبل أن يدرك مولودية الجزائر التعادل في الثانية الأخيرة للوقت الرسمي 25/25.

وفي الوقت الإضافي، نجح مولودية الجزائر في أخذ الأسبقية لصالحه، مستفيدا من تراجع اللياقة البدنية للاعبي الفريق المنافس.