في نيويورك.. عطاف ولاكروا يبحثان سبل إصلاح وتفعيل مهام بعثات حفظ السلام

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف محادثات ثنائية مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام جون بيار لاكروا.

وذلك في إطار مُشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان الوزارة، فإن المحادثات سمحت باستعراض التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات السلام الأممية، والتأكيد على أهمية حشد الجهود للحفاظ على هيكلتها وتعزيز فعاليتها بما يمكنها من أداء مهامها وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها وعلى رأسها مرافقة ودعم المسارات السياسية الرامية إلى تسوية الأزمات والنزاعات.