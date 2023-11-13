في هجوم واسع.. المقاومة  تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وهزت 4 انفجارات مدينة تل أبيب، بعد دفعة صاروخية استهدفت مناطق واسعة في وسط الكيان الصهيوني.

وافادت وسائل اعلام عبرية، ان 20 صاروخا تم إطلاقه من قطاع غزة في الرشقة الأخيرة على الجنوب والوسط.

وسقطت هذه الصواريخ حسب نفس المصادر، في كل من: بيتح تكفا وتل ابيب والرملة وحولون وبئر يعكوف وكيبوتسات الغلاف