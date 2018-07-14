في هذا التاريخ سيتحدد بقاء رونار مع المغرب أو إشرافه على الخضر !!

تأكد بصفة رسمية أن مصير المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار سيتحدد يوم ال23 جويلية الحالي بعد إجتماعه برئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.

وسيكون رونار حاضرا يومي الأحد والإثنين ال22 وال23 جويلية بمؤتمر الكاف الذي سيُعقد بالمغرب لتقييم مُشاركة المنتخبات الإفريقية في مونديال روسيا 2018.

وكشف موقع “هسبورت” المغربي أن التقني الفرنسي سيستعرض حصيلة مُشاركة أسود الأطلس في مونديال 2018 أمام المُشاركين في مؤتمر الكاف.

وبعد نهاية هذا المؤتمر سيجتمع رونار بفوزي لقجع لتحديد مصيره نهائيا إما بمواصلة مهمته مع المغرب أو حزم حقائبه والمجيئ إلى الجزائر.