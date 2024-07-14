في هذه التخصصات.. إحتساب معدل البكالوريا والمعدل الموزون

حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التخصصات التي يتم توجيه الطلبة إليها عن طريق المعدل العام للبكالوريا والمعدل الموزون.

وحسب المنشور الوزاري، فإنه يتم الالتحاق بميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية الحقوق والعلوم السياسية، العلوم الاقتصادية والتسيير. وعلوم تجارية علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. الآداب واللغات الأجنبية (لغة روسية وصينية وتركية). لغة وأدب عربي، فنون لغة وثقافة أمازيغية، على أساس المعدل العام المحصل عليه في شهادة البكالوريا بالنسبة لشعب البكالوريا المعنية.

كما يتم الإلتحاق بميادين العلوم والتكنولوجيا، علوم المادة علوم الطبيعة والحياة، رياضيات وإعلام آلي. علوم الأرض والكون، علوم الصحة آداب ولغات أجنبية اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية اللغة الإسبانية، اللغة الألمانية. اللغة الإيطالية والترجمة الهندسة المعمارية، عمران ومهن المدينة والعلوم الطبية والبيطرة على

أساس المعدل الموزون المحسوب.

وأضاف المنشور، أنه في حالة ما إذا كان المعدل الموزون المحسوب لحامل شهادة البكالوريا الجديد أقل من المعدل الأدنى الموزون. يتم توجيهه على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي يجب أن يفوق أو يساوي المعدل الأدنى الموزون للإلتحاق بشعب العلوم الطبية “طب طب أسنان وصيدلة”. ويتم اللجوء لترتيب وطني لطلبات حاملي شهادة البكالوريا على إثره يتم تحديد معدّل أدنى وطني بعد المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات للالتحاق بشعبة من الشعب الثلاث للعلوم الطبية.

كما يشترط الإلتحاق بشعب العلوم الطبية والمدارس العليا بالنسبة للحائزين على شهادة بكالوريا أجنبية معادلة لها النجاح في اختبار مستوى اللغة. ويشترط الإلتحاق بالمدرستين الوطنيتين العليتين للذكاء الإصطناعي والرياضيات بالنسبة للحائزين على شهادة بكالوريا أجنبية معادلة لها النجاح في اختبار مستوى الرياضيات.

وأوضح المنشور، أنه يخضع الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة إلى شرط تمتع المترشح بقدرات جسدية وفكرية. تؤهله لمهنة أستاذ سيتم إجراء مقابلة حضوريا أمام لجنة داخل مدرسة التوجيه.