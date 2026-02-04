في هذه الحالات تمنع من السفر إلى أمريكا

افادت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، اليوم الأربعاء، أن تأشيرة زيارة الولايات المتحدة لا تضمن الدخول إلى البلاد.

وأوضحت، السفارة أن موظف الهجرة في منفذ الدخول الأمريكي هو المخول في تحديد مدة وشروط دخولك. مشيرة إلى “إذا بقيت في الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة الإقامة المصرّح بها، أو مارست أنشطة غير مسموح بها ضمن فئة تأشيرتك”. “فقد تتعرض لمنع دائم من السفر إلى الولايات المتحدة مستقبلًا. و”تقع على عاتقك مسؤولية استخدام تأشيرتك بشكل صحيح.”

