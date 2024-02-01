في هذه الحالات يتم تعويض ضحايا حوادث المرور

كشف صندوق ضمان السيارات التابع لوزارة المالية، أنه يعالج أزيد من 400 ملف تعويض سنويا بالنسبة لضحايا حوادث المرور.

وحسب ما علم اليوم الخميس لدى المدير العام لصندوق ضمان السيارات، عبد الرحمن أحمد باشا، فإن هذه الهيئة تعالج سنويا ما يفوق 400 ملف تعويض ضحايا حوادث المرور.

وأضاف ذات المسؤول، خلال أشغال يوم دراسي نظم بالتنسيق مع مجلس قضاء الشلف، أن الحالات التي يختص فيها الصندوق بتعويض الضحايا هي حالة الفاعل المجهول والتغطية غير الكافية للمؤمن. وعدم وجود تأمين أو عدم القدرة على الوفاء بتعويض الضحية جزئيا أو كليا.

مشيرا إلى ضرورة التعريف بالصندوق بغية استفادة ضحايا هذه الحالات من التعويض.

كما أكد رئيس مجلس قضاء الشلف، يوسف بوخرص، على أهمية ودور هذا الصندوق في عملية تعويض المتضررين من حوادث المرور.

لافتا إلى ضرورة التفكير في لامركزية الصندوق تقريب خدماته من المواطنين عبر كافة ربوع الوطن.

وتضمنت أشغال هذا اليوم الدراسي مداخلات حول شروط تدخل الصندوق في مسألة تعويض الضحايا.

وكذا الصعوبات التي تواجهه لمعالجة الملفات بالإضافة إلى اجتهادات المحكمة العليا بخصوص قضايا مماثلة.

واستحدث صندوق ضمان السيارات خلفا للصندوق الخاص بالتعويضات المؤسس في إطار الأمر 107-69 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970.

وفي سنة 2004 صدر مرسوم تنفيذي رقم 103-04 المتضمن إنشاء “صندوق ضمان السيارات”. وحدد قانونه الأساسي حتى يسمح له بممارسة مهامه وتسيير شؤونه بنفسه.