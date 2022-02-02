في هذه الحالة إختبار PCR يعطي نتيجة سلبية لمريض مصاب بأوميكرون

قال يفغيني تيماكوف، اختصاصي الوبائيات والتلقيح ضد الأمراض المعدية، أنه عند الإصابة بمتحور “أوميكرون”، قد يظهر إختبار PCR نتيجة سلبية.

وكشف الخبير، أنه يمكن أن يحدث ذلك على سبيل المثال، عندما يجرى الإختبار بشكل غير صحيح أو في ظروف وجود كمية غير كافية من المواد الحيوية.

وأشار الخبير في مقابلة مع إذاعة “سبوتنيك” الروسية، إلى أن متحور “أوميكرون” قد يغادر البلعوم الأنفي بسرعة كبيرة إلى درجة تمنع إكتشافه. إذا كانت هناك أعراض واضحة، فمن الأفضل تجنب الاتصال بالمريض.

وقال: “من الواضح حتى الآن أن الفيروسات النشطة تظهر في متحور ” أوميكرون” أثناء فترة الحضانة. ومتوسط ​​فترة الحضانة من2 ـ 3 أيام. وفي 7 أيام يتضح ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا أم لا”. ومع ذلك تختلف كل مرة الفترة التي يشكل فيها الشخص المصاب بـ CoViD-19 خطرا على الآخرين ويتوقف ذلك على شدة مسار المرض. مشيرا إلى أن المطعمين يتحملون عدوى الفيروس التاجي بسهولة أكثر.

وأضاف يفغيني تيماكوف قائلا:” إن شخصا كان مع السلالات السابقة، حاملا للعدوى خلال فترة تتراوح بين 10 أيام و 3 أسابيع وفقا لخطورة حالة صحته. فيما يتعلق بـ”أوميكرون” فلا يزال الوضع غامضا إلى حد الآن.

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