في هذه الحالة يكون خفقان القلب خطيراً

يتخوف العديد منا عندما يشعر بتسارع نبضات قلبه، ويشعر بالتوتر، كون ذلك يشير في بعض الأحيان، إلى أمراض خطيرة في القلب.

الحالات التي يكون فيها خفقان القلب خطيرا:

خفقان القلب هو حالة مرضية يكون فيها عدد ضربات القلب بمعدل 100 نبضة في الدقيقة الواحدة، وإذا استمر هذا الخفقان لمدة زمنية تقدر بحوالي 30 ثانية وأكثر فيجب مراجعة الطوارئ، وذلك لأن هذا الخفقان لا يعطي القلب الوقت الكافي لملء حجراته بالدم قبل الانقباض مرة أخرى، مما قد يؤثر على تدفق الدم إلى بقية أعضاء الجسم، وبالتالي خطر على الحياة.

ويصاحب خفقان القلب بعض الأعراض والتي تستوجب زيارة الطبيب بأسرع وقت ممكن وهي: صعوبة وضيق في التنفس، والإغماء، والشعور بالدوار أو الدوخة، والشعور بألم في الصدر لمدة بضع دقائق.

أعراض خفقان القلب:

ضرباته تتسارع، يرفرف بسرعة، ينبض بسرعة كبيرة، يخفق، يتخبط

متى تزور الطبيب؟

عادةً، لا يحتاج الخفقان إلى التقييم، في حالة ندرة حدوثها أو استمرارها لبضع ثوانٍ فقط.

أما إذا كان لديكَ تاريخ من مرض القلب ولديكَ خفقان متكرِّر أو لديكَ خفقان يزداد سوءًا، فتحدَّث إلى طبيبك. قد يقترح عليكَ إجراء فحوص مراقبة القلب لمعرفة ما إذا كان الخفقان لديكَ ناتجًا عن مشكلة قلبية أكثر خطورة.

أسباب خفقان القلب:

غالبًا ما يتعذَّر تحديد سبب خفقان القلب وتتضمن الأسباب الشائعة ما يلي:

استجابات عاطفية قوية، كالتوتر أو القلق أو نوبات الهلع، الاكتئاب

ممارسة التمارين الشاقة، المنشطات مثل الكافيين والنيكوتين والكوكايين والأمفيتامينات وأدوية البرد والسعال التي تحتوي على السودوإيفيدرين، الحُمّى، التغيُّرات الهرمونية المرتبطة بالحيض أو الحمل أو انقطاع الطَّمث، الهرمون الدرقي مفرط النشاط أو الخامل

يمكن في بعض الأحيان أن يكون خفقان القلب علامة على وجود مشكلة خطيرة، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية (فَرْط الدرقية) أو نظم القلب غير الطبيعي (اضطراب النظم القلبي).

مضاعفات استمرار خفقان القلب

الجلطات الدموية: وقد تزيد هذه الجلطات من خطر الإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.

فشل القلب: في حال عدم علاج خفقان القلب فإن ذلك قد يرهق عضلة القلب وبالتالي قصور في عضلته.

الإغماء: قد يتعرض الشخص الذي يعاني من خفقان القلب إلى الإغماء، وهذا يزيد من خطر السقوط والإصابات الخطيرة.

الموت المفاجئ: وتزداد احتماليته مع تسارع القلب أو الرجفان البطيني.

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