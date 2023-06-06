في هذه الحالة يمكن لرونالدو العودة لأوروبا

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للعب في أحد الدوريات الأوروبية الخمس الكُبرى.

وحسب تقرير لموقع “ذاصن” البريطاني، فإن مع إقتراب مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة من الإنضمام لنادي إتحاد جدة، وقبول ليونيل ميسي عرض الهلال.

فإنه بإمكان اللاعب كريستيانو رونالدو، العودة لأوروبا من بوابة نادي نيوكاسل الإنجليزي، الذي تعود ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

والذي استحوذ مؤخرا على أسهم أربع أندية سعودية وهي: الإتحاد، النصر، الأهلي، الأمر الذي سيسمح لهذه الأندية الخمس بتداول اللاعبين فيما بينها.