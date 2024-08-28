في هذه المرحلة من التعليم ..حذف مادتي التربية العلمية و المدنية

قرّرت وزارة التربية الوطنية حذف مادتي التربية العلمية والتربية المدنية في مرحلة التعليم الابتدائي( السنتين الأولى والثانية).

وحسب مراسلة لوزارة التربية، فإن هذا القرار، جاء في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وسعيا إلى تجسيد الالتزام الرامي إلى إطلاق مراجعة بيداغوجية وتخفيف البرنامج الدراسي، لفائدة النشاطات الثقافية والرياضية والفنية.

وأكدت الوزارة من خلال المراسلة، إنّ إعادة هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول من التعليم الابتدائي هي عملية حيوية. تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات التلاميذ المختلفة، وخلق بيئة تعليمية محفزة ومتنوعة. تسمح بتعزيز النمو الشامل والمتوازن للتلاميذ وتجعلهم مستعدين لمراحل التعليم اللاحقة، وذلك من خلال التركيز على التعلمات الأساسية. والتي تشمل المهارات اللغوية والرياضياتية القاعدية وكذا المهارات اليدوية والبدنية والفنية التي يحتاجها التلاميذ للتفاعل مع العالم من حولهم، ومواصلة تعلماتهم في الأطوار التعليمية اللاحقة.