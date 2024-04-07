في وداع أفضل الأشهر.. وقفات لنستذكر ما فات ونتمعنّ فيما هو آت

وبينما يطوى ليل رمضان آخر طيات ثوبه الواسع.. أرهف حواسك، افتح قلبك لتلتقط الإشارات. كن شاهد عيان على ظاهرة أفئدة الطير المضيئة التي ترى كل ليلة.

يقول العارفون إنها تحلق بعيدا حيث سماوات الله العالية التي لا تكف عن تسبيح الإله الواحد. ويؤكدون أنها كالطيف الحالم لا تكشف سرها إلا لمن طرق الباب بصبر، وكان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رمضان عيد المعجزة الكبرى، وموسم حصاد العطايا التي ينثرها الرب كرماً على خلقه.

في أخر ايام رمضان أعد اكتشاف كتابك، وابحث عن أسراره ومفاتيح أنواره، أقبِل عليه بصدق حتى يفتح لك، فليس كل من قرأ قارئاً وليس كل من حفظ حافظاً، اقرأ بقلبك في الكتاب الأعظم، سيذيب القرآن الأقفال الموصدة، ويسكن القلب بيقين عجيب : “كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا”، القرآن العظيم دواء مجرب لتثبيت الأفئدة، سبق وثبت فؤاد النبي بينما يتنزل عليه رائقاً كالغيث، ومن أسراره أنه يملأ برفقٍ الأماكن التي فرغت منك بينما تصارع الحياة، ويرمم بلطفٍ الشقوق التي تصدعت في جدار روحك، ويضع بحرصٍ الأشياء في أماكنها الصحيحة، ويتركك دائماً مجبوراً بسر كرامته وعظيم شأنه.