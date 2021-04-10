في وداع الأمير فيليب.. دوي المدفعية الملكية يهز بريطانيا

أطلقت المدفعية الملكية البريطانية، اليوم السبت، 41 طلقة، خلال مراسم تحية السلاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وجاء هذا تكريمًا لوفاة دوق إدنبرة، الأمير فيليب، الذي رحل أمس عن عمر يناهز 99 عامًا.

وبدأت المدفعية الملكية إطلاق جولة واحدة من الطلقات المدفعية كل دقيقة بدءًا من الساعة الـ 12 منتصف اليوم السبت.

ووفقا لـbbc ، تم إطلاقها في جبل طارق، وفي مدن من بينها العاصمة لندن، وإدنبرة، وكارديف، وبلفاست.

كما قامت سفن البحرية الملكية بإطلاق التحية، تكريما للدوق، الذي خدم كضابط بحري خلال الحرب العالمية الثانية.

ولم يعلن القصر الملكى بعد عن تفاصيل جنازة الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث.

ونظرا لظروف وباء كورونا فلن يتم تنظيم المراسم بالطريقة التقليدية.

ولكن تستعد المملكة المتحدة لتنظيم وداع يليق بإرثه، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية.