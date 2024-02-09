في وضح النهار وأمام الزبائن.. شاب يسرق 75 هاتف آيفون!

أثارت حادثة سرقة قام بها شاب داخل متجر أبل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في وضح النهار، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وإنتشر مقطع فيديو يوثق عملية السرقة التي قام بها الشاب بكل أريحية، دون أن يواجه أي مقاومة أو تدخل من قبل حراس الأمن أو الزبائن الذين كانوا في المتجر.

وحسب ما نشرته وسائل الإعلام المحلية، فإن الشاب دخل المتجر واستولى على عدد من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والساعات الذكية.

ثم خرج الشاب بهدوء من المتجر، واستقل سيارته، دون أن يحاول أحد إيقافه أو الإبلاغ عنه.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المتجر كيف تجاهل الشاب تماما الحراس الذين كانوا يقفون عند المدخل. وكيف لم ينتبه إليه أحد من العشرات الذين كانوا يتحولون في المتجر وينظرون إلى الأجهزة المعروضة.

وأثارت هذه السرقة الغربية ردود فعل متباينة بين الناس، فمنهم من استكر هذا الفعل واعتبره انتهاكا للقانون والأمن. ومنهم من تعجب من سهولة السرقة وعدم وجود أي إجراءات وقائية أو رادعة في المتجر.