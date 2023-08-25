المديرية العامة للاتصال بالرئاسة تعزي في وفاة المراسل الصحفي عبد الله زرفاوي

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها في وفاة المراسل الصحفي بجريدة ” الخبر” من ولاية تبسة عبد الله زرفاوي.

وجاء في بيان المديرية:

“ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المراسل الصحفي بجريدة ” الخبر” من ولاية تبسة عبد الله زرفاوي.

وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه بالجريدة، وإلى الأسرة الإعلامية كافة.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”