قناة النهار في يومهم العالمي..هذا واقع الطفولة في الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 01 جوان 2023 - 12:08 شارك غرِّد أرسل 65 0 في يومهم العالمي..هذا واقع الطفولة في الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KLhGn اقرأ أيضا "طالع هابط: الشيخ النوي .. "شوف الخدع في بيع السيارات المستعلمة .. ربي وكيلهم قناة النهار 30 ماي "أمينة يونسي: "ما عندناش صناعة البذور في الجزائر وهذا ما يجب الذهاب له من أجل صناعتها محليا قناة النهار 22 ماي وزير التربية :تسليم الشهادات والدفاتر للتلاميذ يوم 22 جوان 2023 على مستوى كل مدارس الوطن قناة النهار 20 ماي الجلفة.. عشرينية تلد 04 توائم بمستشفى الطفل والأم وجميعهم في صحة جيدة قناة النهار 21 ماي صريح جدا: بين التقليدي والعصري.. هذه هي مظاهر العمارة المشاركة في "باتيماتيك 2023" قناة النهار 12 ماي "زهية بن عروس :" البرلمان الأوروبي تهجّمه مفضوح للنيل من سمعة الجزائر قناة النهار 13 ماي المغربيان دنيا وعدنان فيلالي يكشفان بالتفصيل فضائح وحقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن.. الجزء الثاني قناة النهار 13 ماي تلمسان: الألعاب التقليدية التراثية .. فضاء ترفيهي تعليمي للأجيال قناة النهار 22 ماي شوفو حكايتي: قصة بنت تكتشف بعد 17 سنة أن العائلة التي عاشت معها ليست عائلتها الحقيقية قناة النهار 28 ماي مجتمع: وليد .. قصة أستاذ تعلم اللغة الصينية ويعلمها في الجزائر لأزيد من 5 سنوات قناة النهار 24 ماي