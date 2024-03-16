في يومهم الوطني.. إستفادة ذوي الهمم من قروض مصغرة

أحيت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فعاليات إحياء اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، على مستوى المركز العائلي للضمان الإجتماعي، أين تم تسليم شهادات استفادة قروض مصغرة للأشخاص ذوي الهمم في مختلف المجالات.

وشارك في هذه الفعاليات، نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني بدعوة من وزيرة التضامن. حيث نُظم هذا الحدث من قبل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع وزارة التكوين و التعليم المهنيين. وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

كما شهد الحدث، حضور مختار ديدوش، وزير السياحة الصناعة التقليدية، وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي. ممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية، جمعيات وفعاليات المجتمع المدني الناشطين.

على هامش تنظيم الاحتفالية، تم زيارة معرض لابداعات ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الصناعة التقليدية. وفي الأخير تم تسليم شهادات استفادة قروض مصغرة للأشخاص ذوي الهمم في مختلف المجالات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور