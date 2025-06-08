في يومهم الوطني.. وزير الثقافة يهنئ الفنانين

هنأ وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، اليوم الأحد، كل الفنانين الجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للفنان.

وجاء رسالة تهنئة الوزير “تحية إجلال وتقدير لكل فنان جزائري يحمل شعلة الإبداع، ويجعل من الفن رسالة راقية تسمو بالذوق العام. وتنهض بالهوية الوطنية.

وأضاف “في يومهم الأغر، نثمن جهودهم الرائعة، ونحتفي بعطائهم اللامحدود الذي يصنع إشراقة الجزائر الجديدة المنتصرة. فبوركتم، وبورك عطاؤكم المتجدد، وكل عام وأنتم بخير، ورفعة، وتألق”.

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