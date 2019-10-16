في يوم إستثنائي.. ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في مشواره

الرياضة
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في يوم إستثنائي.. ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في مشواره
بقلم كريم.تيغرمت

تسلم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف في أوروبا للموسم المنصرم.

وتحصل ميسي على هذه الجائزة، بعد تصدره هدافي أوروبا، بتسجيله 36 هدفا مع ناديه برشلونة الموسم الماضي، متبوعا بكيليان مبابي 33 هدفا، وفابيو كوالياريلا بـ26 هدفا.

وتزامن حصول النجم الأرجنتيني، اليوم 16 أكتوبر، على هذه الجائزة، مع أول ظهور له بقميص ناديه برشلونة، قبل 15 عاما.

يذكر أن ليونيل ميسي (32 عاما)، يعد أكثر لاعب توج بجائزة الحذاء الذهبي (6 مرات)، متفوقا بذلك على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي توج بها في أربع مناسبات.


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