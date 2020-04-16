في يوم العلم.. شيتور يستذكر ابن باديس وأوباما وميركل

دعا وزير التعليم العالي، شمس الدين شيتور، اليوم الخميس، أُساتذة وطلبت قطاع التعليم العالي، لمواجهة الجهل بالعمل الجاد والمنضبط والدائم.

وفي رسالة كتبها وزير التعليم العالي بمناسبة يوم العلم، قال شيتور “لقد تعوّدنا أن نَحتَفي، كل سنة، بِذكرَى يومِ العلم، هذا الحدث العلمي، الذي يُشكلَ مَحطّة معرفية تسمح لنا بتجديد التمسك بوطنيتنا العلمية، التي يجب أن تبقى على مستوى عال من اليقظة أمام الحركية التي يشهدها العالم، والعمل بكل ما أمكن لتفادي هزيمة الفكر”.

وأضاف الوزير “إنّ 16 أفريل 2020 يذكّرنا برمزية المعركة التي قادها العلاّمة ابن باديس للتفتح على المعرفة، دون إضاعة المُرتكزات الثقافية من أجل مصلحة الجزائر التي نحملها في قلوبنا”.

ودعا وزير التعليم العالي، لابتكار طريقة جديدة لاكتساب المعرفة، وفي هذا الظرف الذي نواجه فيه هذه الجائحة، التي تأتي كعدو خفي لا يُرى، تمنع من تقديم الدروس والتعليم على الطريقة المثلى.

وشدد شيتور على ضرورة التوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة التي تسمح بالتقدم المنشود في مجال كسب المعارف.

وأكد وزير التعليم العالي انه لتحقيق ذلك، وجب علينا أن نبرهن دائما أننا قادرون على وضع تصورات صلبة وامتلاك روح المقاومة تمكننا من تحقيق أهدافنا في عالم مضطرب.

وقال الوزير “من كان يعتقد أن تنفتح الجامعة التقليدية (جامعة أبي)، يوما، ما على الحداثة، والتعليم الرقمي، والمنصّات الالكترونية، وأرضية مودل(Moodel)، زوم (Zoom)، الدروس على الخط”.

كما طالب شيتور من جامعة التكوين المتواصل بإحداث التغييرات المطلوبة للتكفل بالجامعة الافتراضية، وجامعة الحظ الثاني.

ودعا شيتور لتوفير كل المعارف والعلوم والأهم، يكمن في كيفية تقبلها، بطريقة ذكية، من قبل الطلبة.

وأشار الوزير أنه تنتظرنا، في الآفاق، تحديات علينا أن نبرهن على قدرتنا على التصدّي لها.

وختم الوزير رسالته باستذكار بيت شعري للعلامة عبد الحميد ابن باديس “خُذْ للحياةِ سِلاحها وخُضِ الخُطوبَ ولا تَهبْ”.

كما استذكر شيتور مقولة الرئيس الامريكي السابق، باراك أوباما، “نحن قادرون”Yeswecan، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: “نحن قادرون”(Whirshaffendas)

وتمنى وزير التعليم العالي لنخبتنا المزيد من النجاحات، مؤكدا أنّ الجزائر الجديدة تعتمد عليها.