في يوم زفافهما.. هكذا تعرف الأمير حسين على عروسه

تتوجه الأنظار اليوم الخميس، نحو العاصمة الأردنية لتتابع زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين، على خطيبته رجوة خالد آل سيف.

وتحظى العائلة الملكية الأردنية باهتمام عربي ودولي كبيرين، حيث سيحضر مراسم عقد القران ما لا يقل عن 1700 شخصية عربية وعالمية من بينهم رؤساء دول وشخصيات بارزة جدا.

ومع ترقب العالم لبدء مراسم زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله، يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح قصة تعارف الأمير وعروسه رجوة خالد آل سيف.

وسُئل الأمير سابقا في لقاء مصور، عن تفاصيل القصة التي جمعته بخطيبته. ليجيب أنه التقى بها عن طريق إحدى الصديقات المشتركات بينهما. وبعد فترة من اللقاء أعاد التواصل معها مرة أخرى لتبدأ القصة التي ستتوج اليوم بزفافهما.

وأكد الأمير في اللقاء أنه “يعتبر نفسه محظوظا، لأنه تعرف على رجوة”.

وسيعقد عقد القران في قصر زهران العامر وسيحضره حوالي 140 ضيفا بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية. وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة.