في يوم واحد.. “كبار تويتر” يخسرون ملايين المتابعين

تسبّب تغيير في سياسة موقع “تويتر” بهدف زيادة مصداقيته في خسارة الملايين من المتابعين له بحوالي اثنين في المئة.

وذلك حسبما أفادت مؤسسة “كيهول” لجمع بيانات مواقع التواصل.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، إن الموقع لم يعد يعتبر أي حسابات أغلقت بشكل مؤقت متابعين بسبب ما يشتبه أنه تحايل.

وأخرجت الحسابات المغلقة بشكل مؤقت من حسابات أرقام المستخدمين النشطين بشكل يومي وشهري على تويتر.

ويغلق الحساب بشكل مؤقت إذا رصد تويتر أي سلوك غير معتاد مثل النشاط المفاجئ بعد أشهر من عدم النشاط.

وقد تؤثر السياسة الجديدة بشكل حقيقي على بعض مستخدمي تويتر لأن عدد المتابعين يمثل عنصرا أساسيا عندما يتفاوض المشاهير.

ومن يسمّون بالمؤثرين على مواقع التواصل على صفقات مع معلنين، لكن بالنسبة لمستخدمين آخرين يمثل عدد المتابعين مصدر فخر.

ووفقا لبيانات “كيهول” فمع بدء سريان التغيرات خسر حساب تويتر الخاص نحو 12.4 في المئة من متابعيه مقارنة بيوم الأربعاء الفارط وهو أعلى انخفاض بين أكبر مئة حساب على الموقع.