في يوم واحد..44 حالة تسمم بالغاز و9 وفيات إثر حوادث مرور

اعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. حيث سجلت إجمالي التدخلات 2772 تدخلًا، في حوادث مرور والغاز بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

أما حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون فسجلت المصالح ذاتها 12 تدخلا، أسفر عن 43 حالة تسمم. وحالة وفاة.

وبخصوص حوادث المرور فسجلت 154 تدخل، أسفرت عن 181جريحًا، و9 وفيات.

