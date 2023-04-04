في 1066 حادث مرور.. وفاة 24 شخصا وإصابة 1310 آخرين خلال أسبوع
توفي 24 شخصا وأصيب 1310 آخرون في 1066 حادث مرور سجل بعدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 26 مارس إلى 1 أبريل الجاري. حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.
كما أوضح المصدر نفسه أن أثقل حصيلة سجلت بولاية برج بوعريريج بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث. وإصابة 43 آخرين على إثر 35 حادث مرور.
في حين، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 964 تدخل سمح بإخـماد 650 حريق منها منزلية. صناعية ومختلفـة، أهمها كانت بولايات الجزائر، تيزي وزو وجيجل.
وسجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة أيضا 4249 تدخل من أجل إنقاذ 353 شخص في حالة خطر. وكذا تغطية 3793 عملية إسعاف.
29 قتيل و1478 جريح منذ بداية شهر رمضان
وكشفت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة حادث مرور التي وقع بمناطق متفرقة من الوطن، خلال الأيام الـ 9 الأولى من شهر رمضان.
وحسب ذات المصالح توفي 29 شخصا فيما أصيب 1478 آخربن بجروح متفاوتة الخطورة على إثر1057 حادث مرور. خلال الأيام الاولى من رمضان المعظم.
ووفقا لذات المصدر أنه وخلال الـ 48 ساعة الأخيرة لقي 11 شخصا حتفه وأصيب 382 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر 276 حادث مرور وقع بمناطق متفرقة من الوطن. وبهذا ترتفع حصيلة الحوادث خلال الأيام التسعة الأولى من الشهر الفضيل إلى 29 وفاة و1478 إصابة.
وعرفت ولاية باتنة أثقل حصيلة من الوفيات بشخصين وإصابة 2 آخرين بجروح، على إثر حادث اصطدام وقع بين شاحنتين وسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 87 ببلدية الشمرة.
كمانشرت ذات المصالح حصيلة حوادت متفرقة خلال نفس الفترة اين تم تقديم الإسعافات الأولية لأربعة أشخاص. لديهم بداية اختناق جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكنهم ببلدية سكيكدة.