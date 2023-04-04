في 1066 حادث مرور.. وفاة 24 شخصا وإصابة 1310 آخرين خلال أسبوع

توفي 24 شخصا وأصيب 1310 آخرون في 1066 حادث مرور سجل بعدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 26 مارس إلى 1 أبريل الجاري. حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

كما أوضح المصدر نفسه أن أثقل حصيلة سجلت بولاية برج بوعريريج بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث. وإصابة 43 آخرين على إثر 35 حادث مرور.

في حين، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 964 تدخل سمح بإخـماد 650 حريق منها منزلية. صناعية ومختلفـة، أهمها كانت بولايات الجزائر، تيزي وزو وجيجل.

وسجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة أيضا 4249 تدخل من أجل إنقاذ 353 شخص في حالة خطر. وكذا تغطية 3793 عملية إسعاف.

29 قتيل و1478 جريح منذ بداية شهر رمضان