في 12 ولاية.. فتح باب التوظيف لفائدة 32 مكتبة للمطالعة العمومية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن فتح باب التوظيف لفائدة 32 مكتبة للمطالعة العمومية في 12 ولاية.

ويأتي هذا عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى ترقية المطالعة العمومية وتوفير الكتاب وتحسين مستوى المقروئية في الجزائر. وتعزيز خدمات المكتبات العمومية من خلال الإنشاء القانوني لمؤسسات المطالعة العمومية في مختلف ربوع الوطن. وبإشراف من صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم فتح باب التوظيف لفائدة 32 مكتبة للمطالعة العمومية التابعة للمكتبات الرئيسية للمطالعة العـمومية. في كل من الولايات التالية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، البويرة، البيض، تلمسان، تامنغست، تيزي وزو، خنشلة، غرداية، وبومرداس.

وذلك بمعدل 21 منصبا ماليا لكل مكتبة من المكتبات المنشأة، بعدد إجمالي يقدر بـ 654 منصبا ماليا بعنوان سنة 2024. على أن تشمل العملية ولايات أخرى خلال السنة المالية 2025.

وقد تم دعوة مدراء المكتبات الرئيسية المعنية للتنسيق مع المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية المحلية لمباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها في مجال التوظيف. وذلك ابتداء من يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري.