في 39 من العمر.. لاعب الخضر السابق يقود السيلية لتحقيق كأس الاتحاد القطري

صورة من اللقاء

قاد لاعب الخضر السابق “نذير بلحاج” فريقه السيلية سهرة اليوم الأربعاء للتتويج بكأس الاتحاد القطري لكرة القدم في 39 من العمر.

تتويج السيلية جاء عقب الفوز في المُباراة النهائية على حساب المرخية بهدف يتيم دون رد.

الظهير الأيسر السابق للمنتخب الوطني الجزائري هو من تكفل برفع الكأس باعتباره قائدا للسيلية.

اللقاء الذي جرى بملعب حمد بن خليفة بالنادي الأهلي عرف مُشاركة بلحاج الذي يقترب من بلوغ 39 سنة.