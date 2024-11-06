في ذكرى عيد ثورة أول نوفمبر.. رئيس أوزباكستان يهنئ الرئيس تبون

هنّأ رئيس جمهورية أوزباكستان، شوكت ميرزاييف، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في ذكرى عيد ثورة أول نوفمبر.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، قدم رئيس أوزباكستان للرئيس تبون وللشعب الجزائري أصدق التمنيات بموفور الصحة والرخاء والتقدم.

كما أكد الرئيس الأوزبكي، في رسالته للرئيس تبون، على العمل لمواصلة تطویر الشراكة بما يحقق مصالح الشعبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية غنية بالتراث والإرث الثقافي المشترك.

وأبرز بالمناسبة ذاتها، قناعته بالعمل مع رئيس الجمهورية للمضيّ قدما في تنويع التعاون البيني.