في غياب بن سبعيني.. شايبي يقصى من كأس ألمانيا بعد مباراة ماراتونية أمام دورتموند

ودّع الدولي الجزائري، فارس شايبي، منافسة كأس ألمانيا رفقة ناديه إينتراخت فرانكفورت، بعد خسارته أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-2.

وامتدت المباراة، التي جرت اليوم الثلاثاء، لحساب الدور الثاني من كأس ألمانيا، إلى الشوطين الإضافيّين، ثم ركلات الترجيح. بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

الدولي الجزائري فارس شايبي شارك في كامل أطوار اللقاء وقدم أداءً متوسطًا، إذ بصم على تمريرة مفتاحية خلال مجريات المباراة، لكنه أضاع ركلة ترجيح في سلسلة الركلات الحاسمة، ما ساهم في إقصاء فريقه من المنافسة.

وجاء هذا الإقصاء في ظل غياب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن تشكيلة بوروسيا دورتموند.

ورغم الخروج المر، يواصل شايبي تقديم مستويات محترمة هذا الموسم في مختلف المسابقات. مؤكدًا مكانته الأساسية داخل تشكيلة فرانكفورت، مع طموح كبير للتعويض في الدوري الألماني ورابطة أبطال أوروبا.