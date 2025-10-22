في اليوم الرابع من زيارته إلى كوريا .. الفريق أول شنقريحة يزور شركتين بمدينة دايجون

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى شركَتَي Satrec Initiative وHanwha aerospace، بمدينة دايجون.

وهذا في اليوم الرابع من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق أول شنقريحة إلى جمهورية كوريا، بدعوة من نظيره الكوري.

والهدف من زيارة هاتين الشركتين هو الاطلاع على قدراتهما الصناعية والتكنولوجية ومجالات التعاون المحتملة في ميدان الفضاء والدفاع.

وفي البداية، زار الفريق أول شنقريحة، شركة Satrec Initiative المتخصصة في الصناعات الفضائية. واطلع على المستوى العالي الذي بلغته الشركة، لا سيما في مجال منظومات الأقمار الصناعية وتطوير الأقمار الملاحية وحلول الذكاء الصناعي لتحليل الصور الفضائية.

كما شكّلت الزيارة فرصة لاستكشاف القدرات الصناعية الكبيرة للشركة وتناول سبل التعاون الثنائي في مجالات تبادل الخبرات التقنية وبحث مجالات التدريب الفني ونقل التكنولوجيا.

وبعدها، قام الفريق أول والوفد المرافق له بزيارة مقر مجموعة Hanwha Aerospace، وقدمت لهم، في عين المكان، شروحات وافية عنها، وعن قدراتها الصناعية الواعدة. لا سيما في مجالات الطيران والفضاء والدفاع والأنظمة الإلكترونية الدفاعية.

وتعَدُّ من أكبر الشركات العالمية في تطوير مركبات الإطلاق الفضائية، وأنظمة المدفعية والمدرعات والصواريخ، كما توسعت إلى مجالات الأنظمة البحرية ومحركات السفن والغواصات.