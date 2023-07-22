في ثالث عملية بوهران .. تفكيك شبكة دولية لـ “الحرقة” وتوقيف 15 مغربي وجزائري

تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري للمرة الثالثة بوهران.

وحسب ذات المصالح العملية مكنت من توقيف 16 شخصا، 15 من جنسية مغربية وواحد من جنسية جزائرية. بالإضافة إلى حجز حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 19000 دج.

كما تم ضبط مبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بــ 1090 أورو و 60 درهم مغربي. وأيضا 16 جواز سفر وهواتف نقالة.