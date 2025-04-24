في خرجات ميدانية .. حجز مواد طبية، أدوية، خلطات عشبية مجهولة ومواد غذائية

تمكنت فرق الرقابة عبر مختلف مديريات التجارة من حجز كميات من المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية عبر فضاءات تجارية عدة، في عدد من الولايات.

وتندرج هذه العلمية في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة الداخلية لضبط السوق الوطنية الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية.

وكشفت العملية الرقابية الميدانية عن ممارسة أنشطة طبية وشبه طبية في صالونات الحلاقة والتجميل ومراكز العناية الجسدية، من قبل أشخاص غير مؤهلين. مع استخدام مواد طبية وأدوية.

بالإضافة إلى ذلك، ضبطت فرق الرقابة خلطات عشبية مجهولة التركيب دون التصريح بطريقة التحضير. تباع في بعض صالونات التجميل دون إشراف صحي أو ضمانات قانونية.