في غياب ماندي.. ليل يكتسح حاج موسى ورفاقه بسداسية ويتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

تمكن نادي ليل الفرنسي، اليوم الأربعاء، من الفوز أمام فاينورد الهولندي، بسداسية مقابل هدف واحد. في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

ليتأهل النادي الفرنسي إلى الدور ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

وغاب مدافع الخضر، عيسى ماندي، عن هذه المواجهة بسبب العقوبة المسلطة عليه، بعد تعرضه للطرد في الجولة السابقة أمام ليفربول.

فيما شارك أنيس حاج موسى، أساسيا في كامل أطوار اللقاء، وقدم أداء متوسط نال به تنقيط 5.8 (حسب مؤشر صوفاسكور المختص)، كما بصم على تمريرة مفتاحية في هدف فريقه الوحيد في المواجهة.

ومن جانب آخر، غاب رامز زروقي عن المباراة بسبب الإصابة.

وتأهل الثنائي إلى دور “البلاي أوف” المؤهل لثمن نهائي رابطة الأبطال، بعدما ختما الدور الأول من المنافسة في المركز الـ19 برصيد 13 نقطة.

وفي السياق تأهل رامي بن سبعيني وإسماعيل بن ناصر، إلى دور “البلاي أوف” المؤهل لثمن نهائي رابطة الأبطال، بعد ختم فريقاهما بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي، الدور الأول في المركز العاشر والـ13 على التوالي.