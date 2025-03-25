في هذه الأيام المباركة الأخيرة من شهر رمضان، احذر هذه العشر..

لا تنشغل بغير الله في الليل ولا في النهار ، فعلامة الفوز عكوف الشخص على نفسه.

لا تنشغل بالهاتف أو التلفاز، وخصص كل دقيقة من وقتك للدعاء.

لا تكثر من الخروج من المنزل، وليسعك بيتك.

لا تضيع الوقت خصوصا بين المغرب والعشاء، ولا تنشغل بالأكل والشراب، وليكن لك ورد من الذكر

لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي.

لا تتابع من المسلسلات ما يدخل الفسق إلى بيتك.

فليلهج لسانك بالدعاء لنفسك وأهلك وكل المسلمين والمسلمات.

لا تبق في قلبك مثقال ذرة من العداوة أو الخصومة لأي كان، ودع الخلق للخالق.

لا تحسب نفسك أحسن الناس، ولا تتذلّل لأن تكون أقلّ الناس قدرا في هذا الشهر.

لا يشغلنّك شيء عن الصلاة، أطل في السجود وأدع ربّ الوجود ينلك منه الرضا والجود.