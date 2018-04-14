فُرصة العمر في إنتظار سليماني أمام “آرسنال”

يتجه الدولي الجزائري، إسلام سليماني ليُسجل أول ظهور أساسي له رفقة ناديه “نيوكاسل” وهذا بداية من يوم غد أمام “آرسنال”.

وأكدت شبكة “ESPN” العالمية بأن “سوبر سليم” يمتلك فرصة العمر لإثبات ذاته والحصول على ثقة مدربه “رافاييل بنيتيز” لقيادة هجوم “الماغبايز”.

وظهر هداف المنتخب الوطني وبعد طول إنتظار في المُنافسة الرسمية، منذ أسبوعين أمام “هادرسفيلد” دون أن يتمكن من هز الشباك.

ويسعى إبن عين البنيان للتوقيع على مردود قوي أمام فريق كبير لإظهار إمكانياته على أرض الواقع وتدارك مافاته بسبب الإصابة.