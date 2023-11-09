فُرصة لقضاء 6 أشهر في أمريكا

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر، عن مسابقة فولبرايت السنوية 2024-2025 للباحثين الجزائريين.

وأوضح بيان للسفارة، أن جائزة فولبرايت للباحث الزائر هي بوابتك إلى فرص البحث في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان السفارة: “إذا كنت باحثًا جزائريًا حاصلًا على درجة الدكتوراه. أو مؤهلات معادلة، يمكنك قضاء 3-6 أشهر في إحدى الجامعات الأمريكية”.

وما على الراغبين في المشاركة، سوى كتابة مقترح يعكس تفانيهم في التفاهم والتبادل بين الثقافات.

وسيتم منح أفضلية خاصة للباحثين الاستثنائيين الذين يمكنهم الاستفادة إلى أقصى حد من هذه التجربة البحثية الأمريكية ومشاركة معارفهم في الجزائر.

ودعت السفارة المهتمين، للإستعداد ليكونو سفيراء ثقافيين وعرض بلدهم وثقافتهم وأبحاثهم، وإثراء رحلتهم الأكاديمية.