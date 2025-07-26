فُقد منذ أمس.. تواصل البحث عن غريق بشاطئ صخر البلح بجيجل

تواصل فرق الحماية المدنية بولاية جيجل، اليوم السبت، عمليات البحث عن شخص مفقود في البحر بشاطئ صخر البلح 1، التابع لبلدية سيدي عبد العزيز.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية في جيجل، فإن الشخص فقد أواخر نهار أمس على الساعة 19:25.

وقد تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية كبيرة لعملية البحث، حيث يشارك فيها 10 غطاسين و10 من حراس الشواطئ. مدعومين بزورق نصف صلب وسيارة إسعاف.

وتؤكد المصالح المعنية أن عملية البحث عن المفقود لا تزال جارية، مع تزايد الدعوات للزوار بضرورة توخي الحيطة والحذر. والالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ لتجنب مثل هذه الحوادث.