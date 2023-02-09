قائد “أفريكوم” يكشف ما جرى خلال لقائه مع الرئيس تبون

أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الفريق أول مايكل لانجلي، أنه تبادل مع رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، وجهات النظر التي ستشكل “أرضية صلبة للعمل معا”.

كما قال الفريق أول مايكل لانجلي:”أنا سعيد بهذا اللقاء المثمر الذي جمعني برئيس الجمهورية”. مضيفا أن النقاش “تمحور حول التعاون وعلاقاتنا بشركائنا من أجل تعزيزها وتوطيدها أكثر”. “خاصة بالنظر لخبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب”. وتابع قائلا، “كما تبادلنا وجهات النظر التي ستشكل أرضية صلبة للعمل معا والمضي قدما”.

للإشارة، فقد حضر اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية, كل من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, عبد العزيز خلف. والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن, بومدين بن عتو. إلى جانب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.