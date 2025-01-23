قائد الأفريكوم: الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ستواصلان حماية سلم الشعوب

أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الفريق أول مايكل لانغلي. أن الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ستزدهران سويا وستواصلان حماية وسلامة الشعوب.

وأضاف الفريق أول لانغلي عقب استقباله رفقة الوفد المرافق له من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأربعاء. “كان لي الشرف والحظوة اليوم للقاء رئيس الجمهورية، حيث تباحثنا في الشؤون العسكرية والتعاون الأمني بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية”.

وثمن قائد “أفريكوم” الروابط العميقة والممتدة عبر التاريخ بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. مؤكدا أن هذه الروابط يسودها الاحترام المتبادل. كما نتقاسم الإهتمامات ذاتها بخصوص الاستقرار والأمن.

وتطرق في هذا الإطار إلى مذكرة التفاهم في المجال العسكري التي وقع عليها رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. والتي أكد بشأنها أنها “تؤسس لجميع الأهداف الأمنية المشتركة التي تم بناؤها بين البلدين منذ سنوات. حيث ستسمح بتعميق أكبر لهذه العلاقة من أجل تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وأضاف قائد “الأفريكوم” أن الجزائر بلد رائد في المنطقة وأن كل الدول الأخرى ستستفيد من هذه الريادة. ليتابع قائلا: “سويا الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ستزدهران وستواصلان حماية وسلامة الشعوب”.

وجرى اللقاء بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان لجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام. والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع بومدين بن عتو.

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