قائد الأفريكوم: “تحررنا من الاستعمار مثل الجزائر لذا نشاركها قيم السيادة والكرامة”

أعرب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم), الجنرال داغفين أندرسون, عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب. وعن تقديره للدور الذي تلعبه الجزائر كركيزة للاستقرار الاقليمي. مشيدا بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين في هذا المجال.

وفي تصريح للصحافة, عقب استقباله رفقة نائب كاتب الدولة الأمريكي, كريستوفر لاندو والوفد المرافق لهما, من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قال القائد أندرسون: “أود أن أعبر عن امتناني الصادق لإتاحتي الفرصة للقاء فخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, وكذلك للحديث مع كبار قادة الجيش الوطني الشعبي, وعلى رأسهم الفريق أول السعيد شنقريحة (الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي)”, واصفا المحادثات التي جرت بين الطرفين بـ “المثمرة”.

وعبر قائد أفريكوم عن تقديره لـ”التعاون والعلاقة الراسخة التي تواصل الجزائر تعزيزها في مكافحة الإرهاب”. مضيفا بالقول: “نحن نتطلع بشدة إلى تعزيز هذا التعاون, خاصة في ظل استمرار توسع الإرهاب عالميا. حيث نعتبر هذا التهديد أمرا عاجلا”.

وأضاف أن التعاون بين البلدين “يزداد أهمية”, مؤكدا في هذا الصدد أن “الولايات المتحدة يمكن أن تقدم خبرتها في مكافحة الإرهاب عالميا. إلى جانب القدرات المتميزة التي تمتلكها الجزائر. بفضل خبرتها العميقة في هذا المجال, مما يمنح فرصة كبيرة لتعاون مستقبلي. بما يخدم مصالح البلدين المشتركة وأمنهما”.

كما أشار إلى القيم المشتركة بين البلدين, قائلا بهذا الخصوص: “بينما نحتفل بمرور مائتين وخمسين عاما على استقلال الولايات المتحدة. نستذكر بتقدير أننا تحررنا أيضا من الاستعمار وندرك تماما أهمية السيادة والكرامة والاستقلال. وضرورة الدفاع عنها دائما, وهي قيم نتقاسمها مع الشعب الجزائري”.

وتوقف, في سياق متصل, عند وجود فرص حقيقية لمواصلة العمل الثنائي المشترك “لحماية هذه القيم من التنظيمات الإرهابية التي لا تحترم كرامة الإنسان. ولا سيادة الدول وتتحرك عبر الحدود دون اعتبار لأي طرف”.

وفي ذات الإطار, أبرز الجنرال داغفين أندرسون أهمية الدور الذي تضطلع به الجزائر في المنطقة. مضيفا بالقول: “أتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقة وأقدر الدور المهم الذي تلعبه الجزائر. كركيزة للاستقرار في هذه المنطقة من العالم. ونهدف إلى تبادل الخبرات والعمل معا لمواجهة هذه التحديات”.

كما شدد على أن المقاربة الأمنية “ينبغي أن تكون شاملة”. مشيرا إلى أن “الحلول العسكرية وحدها لا تكفي. بل يجب أن تكون مصحوبة بالاستثمار الاقتصادي والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي”.

وخلص قائد أفريكوم إلى التأكيد على أهمية العمل من أجل الأجيال القادمة. حيث قال: “نحن لا نقوم بذلك فقط من أجل الحاضر. بل من أجل مستقبل أبنائنا حتى تمكنوا من التمتع بنفس الفرص التي حظينا بها. والعيش في سلام وازدهار واستقلال.