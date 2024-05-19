قائد الجيش الايراني في منطقة أذربيجان الشرقية: تلقينا إشارة من مروحية الرئيس وهاتف أحد مرافقيه

أعلن قائد الجيش الايراني في منطقة أذربيجان الشرقية، امسية اليوم، انه قبل دقائق وصلت إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم في موقع الحادث.

واوضح ذات المتحدث،انهم مغادرون الان مع كافة القوات العسكرية إلى المنطقة المعنية وآمل أن أقدم بشرى سارة للايرانيين.

كما كشف ان 30% من القوات العسكرية موجودة في المنطقة.

من جانبه، قال رئيس منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية، باباك محمودي، ان هناك 65 فريقاً للهلال الأحمر و15 كلب إنقاذ وطائرتين بدون طيار في منطقة البحث.

وتمت تعبئة قوات الحرس الثوري الإيراني وقوى إنفاذ القانون والجيش، وتجري عمليات البحث على نطاق واسع.