قائد الدرك الوطني يشرف على مراسم انتساب تشكيلة التكوين العسكري القاعدي المشترك

أشـرف العميد قواسمية نور الديـــن، قائد الدرك الوطني، اليوم الأحد، على مراسم حفل انتساب تشكيلة التكوين العسكري القاعدي المشترك.

وخصت المراسم طلبة الضباط العاملين بالمدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد مواز أمـحمد بزرالدة.

وتضم التشكيلة المنتسبة 197 طالب ضابط عامل، من بينهم 10 طالبات، أنهوا تكوينهم العسكري القاعدي المشترك بنجاح.

حيث أجريت المراسم بحضور إطارات المؤسسة وممثلي الأسرة التكوينية من أساتذة ومكونين.

واستهلت مراسم الحفل بتفتيش العميد قائد الدرك الوطني للتشكيلة المنتسبة والتشكيلات الأخرى، تـلاها منح شارات الإنتساب للطلبة الضباط العاملين.

لتختتم المراسم باستعــراض عسكري، أبــدى فيه الطلبة المنتسبون تحكُّما وانسجاما كبــيرين، يعكســان مستوى التدريب الذي تلقـــوه في مدة قصيرة.