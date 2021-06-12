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قائد الدنمارك يقدم درسا في تعامله مع أزمة زميله إيريكسين

الرياضة
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قائد الدنمارك يقدم درسا في تعامله مع أزمة زميله إيريكسين
بقلم يونس رزيق

قدم قائد منتخب فنلندا سيمون كيير درسا لجميع متتبعي منافسة يورو 2020، من خلال تعامله مع أزمة زميليه إيريكسين الذي تعرض لوعكة صحية خلال المباراة التي جمعت منتخب الدنمارك أمام  فنلندا.

فمباشرة بعد سقوط اللاعب إيريكسين توجه قائد المنتخب الدنماركي سيمون كيير إلى اللاعب للتأكد من أنه لم يبلع لسانه،  وتأكد من أنه في الوضع الصحيح ، وجعل الفريق يحاصر إريكسن حتى لا تستمر وسائل الإعلام في تصويره، والإستثمار إعلاميا في أزمته الصحية، وتأكد من أن يطمئن زوجة ايريكسن على حالته، وحرمانها من مشاهدته في تلك اللحظات الصعبة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1008492

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