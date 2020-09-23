قائد القوات الأمريكية لإفريقيا: الجزائر بإستطاعتها لعب دور هام لضمان الأمن في كل المنطقة

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قائد القوات الأمريكية لإفريقيا: الجزائر بإستطاعتها لعب دور هام لضمان الأمن في كل المنطقة
بقلم نادية بن طاهر

أكد الجنرال “ستيفَن تاون ساند” قائد القوات الأمريكية لإفريقيا أفريكوم ، إن الجزائر بإستطاعتها لعب دور هام من أجل ضمان الأمن والسلام في كل المنطقة.

وجاء ذلك، في تصريح للجنرال “ستيفَن تاون ساند”، بعد أن إستقبله اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأورد الجنرال: “كان لي الشرف للقاء رئيس الجمهورية والمسؤولين السامين في الدولة، لدينا علاقات جيدة مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، ونتمنى توسيعها في مجالات أخرى”.

وأضاف ذات المتحدث: “نعلم إن الجزائر شريك ذو ثقة وجد قوي، نحن هنا لأننا نعلم إن الجزائر بإستطاعتها لعب دور هام من أجل ضمان الأمن والسلام في كل المنطقة”.


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