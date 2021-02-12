قائد القوات البحرية بالنيابة في زيارة عمل وتفتيش لوحدات الواجهة البحرية الوسطى

قام اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية بالنيابة، يومي 10 و11 فيفري، بزيارة للواجهة البحرية الوسطى ووحداتها بالناحية العسكرية الأولى.

وبعد زيارة المجاملة للواء قائد الناحية العسكرية الأولى، اجتمع اللواء قائد القوات البحرية بالنيابة بقائد الواجهة البحرية الوسطي وإطاراتها.

لينتقل بعد ذلك الى السرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ ،أين اطلع عن كثب على ظروف العمل به.

واستمع لانشغالات إطاراته من خلال زيارته الميدانية لمختلف وحدات وهياكل السرب.

وفي اليوم الموالي قام برفقة العميد المدير المركزي للمنشآت العسكرية بزيارة تفقدية لورشة بناء مقر قيادة القوات البحرية الجديد بزرالدة.

ووقف على نسبة تقدم الأشغال لهذا المشروع –يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني-.

وتوجه بعدها إلى القاعدة البحرية بالجزائر، لتفتيش مختلف الوحدات العائمة التابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالجزائر ومختلف هياكل الإسناد.

وفي الختام عقد قائد القوات البحرية بالنيابة اجتماعا ، أسدى فيه تعليمات وتوجيهات القيادة العليا للجيش لإطارات الواجهة البحرية الوسطى.

وحث إياهم على ضرورة مواصلة بذل الجهود في سبيل تطوير القوات البحرية.