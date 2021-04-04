قائد القوات البحرية بالنيابة يحث على السهر على أمن حدودنا البحرية

قام قائد القوات البحرية بالنيابة، اللواء بن مداح محفوظ يومي 3 و4 أفريل 2021، بزيارة عمل وتفتيش للوحدات والهياكل التابعة للواجهة البحرية الشرقية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد شكلت هذه الزيارة، فرصة لحث الجميع على بذل المزيد من الجهود والتحلي بروح المسؤولية والاحترافية أثناء أداء مهامهم.

بالإضافة إلى السهر على أمن وسلامة حدودنا البحرية.

واستهلت الزيارة بعقد جلسة عمل مع اللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة.

لينتقل بعدها قائد القوات البحرية بالنيابة، إلى مقر قيادة الواجهة البحرية الشرقية بجيجل.

أين عقد اللواء، اجتماعا مع وإطارات ومستخدمي الواجهة.

وأسدى اللواء، جملة من التعليمات والتوصيات المتعلقة بالتحضير القتالي.

ليتنقل بعدها إلى مختلف الوحدات العائمة المنتشرة عبر الإقليم للوقوف على جاهزية الأفراد والعتاد.