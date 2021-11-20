قائد القوات البحرية يستقبل نائب قائد أسطول البحر الأسود لفدرالية روسيا

إستقبل اليوم السبت اللواء بن مداح محفوظ قائد القوات البحرية اللواء بن مداح محفوظ ، اللواء البحري “ROMANOV Arkadii”.نائب قائد أسطول البحر الأسود لفدرالية روسيا.

وجاء هذا اللقاء في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الجزائري-الروسي. كما شارك الوفد الروسي عقب عقب الإستقبال، في الاجتماع التقييمي العام لتمرين “المناورة البحرية المشتركة-2021″. الذي شاركت فيه وحدات عائمة من قواتنا البحرية ووحدات تابعة لأسطول البحر الأسود لفدرالية روسيا.

كما اشتمل التمرين على مناورات تكتيكية وتمارين لاعتراض وإقتحام سفن مشبوهة، ومكافحة الزوارق المعادية. بالإضافة إلى البحث والإنقاذ والمساعدة في البحر.

وكان هذا التمرين كان فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين بحريتي البلدين.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp