قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش السفينة الشراعية المدرسة “الملاح”

أشرف اللواء محمد العربي حولي، قائد القوات البحرية، اليوم الأربعاء، بالمكسر الشمالي لميناء الجزائر، على مراسم تفتيش السفينة الشراعية المدرسة “الملاح” رقم المتن 938.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يأتي هذا بعد عودتها من تنفيذ الحملة التدريبية “صيف-2019″، التي جرت خلال الفترة الممتدة من 20 جوان إلى 29 جويلية 2019، وعلى متنها 79 طالبا عاملا بالمدرسة العليا البحرية، من بينهم 12 طالبة.

للإشارة نُفذ مسلك “الحملة التدريبية صيف- 2019″، التي دامت 39 يوما، من بينها 27 يوما ملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، على خمسة مراحل، تخللتها توقفات في موانئ وطنية وأجنبية أدى خلالها طاقم السفينة زيارات مجاملة للسلطات المحلية المدنية والعسكرية.

كما نُظمت نشاطات سياحية وثقافية ورياضية لفائدة الطلبة.

وقد تمكن الطلبة الضباط من خلال الاحتكاك المباشر بالمسرح البحري، من التأقلم مع الظروف الملاحية الحقيقية وطبيعة الحياة على المتن؛ حيث ساهم المسار المحدد للحملة التدريبية في تعرفهم على الملاحة في المضايق والخلجان والقنوات في ظروفٍ مناخيةٍ مختلفة.