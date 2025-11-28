قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار”

أشرف اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية، يوم أمس الخميس، على مراسم تفتيش الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار” رقم المتن 807، بالقاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى.

وجاء ذلك، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تجسيد نشاطات التعاون العسكري الثنائي الجزائري-التونسي لحساب سنة 2025.

كما سيشارك قائد القوات البحرية، في التمرين البحري المشترك “المرجان 2025”. الذي تنظمه القوات البحرية الجزائرية بالشراكة مع جيش البحر التونسي. خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ديسمبر 2025 على مستوى المنطقة البحرية شمال تونس.

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز التعاون العملياتي المشترك في مجالات المراقبة والأمن البحري. ومراقبة الحدود البحرية ودعم التنسيق الثنائي في مكافحة الأعمال المحظورة في البحر. وتطوير قدرات الأفراد والوحدات من خلال تنفيذ مناورات تكتيكية تشمل عمليات المنع البحري وتمارين البحث والإنقاذ.

كما يعد التمرين فرصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة التهديدات غير التقليدية في البحر.

وتؤكد القوات البحرية من خلال هذا النشاط حرصها الدائم على تعزيز التعاون الثنائي مع الشركاء الإقليميين. وتطوير القدرات العملياتية لوحداتها بما يعزز أمن وسلامة المجال البحري للبلدين.