قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش الغراب متعدد المهام “الزاجر”

أشرف اللواء قائد القوات البحرية، اليوم الإثنين، بالرصيف الشمالي للأميرالية، مقر قيادة القوات البحرية. على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام “الزاجر”.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، بأتي هذا بعد مشاركته في تنفيذ تمرين الأمن البحري “سيبوردر- 2022”. خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 22 أكتوبر 2022، في عرض سواحل تولون بفرنسا.

هذا التمرين الذي يدخل في إطار تجسيد مخطط عمل 2022 لمبادرة “5+5 دفاع”، عرف تنفيذ عدة مناورات تكتيكية. وعمليات المنع البحري والبحث والإنقاذ وتمرين إستعراضي لمكافحة التلوث والمساعدة في البحر.

كما يهدف إلى ترقية التعاون المشترك في عرض البحر ما بين دول أعضاء مبادرة “5+5 دفاع” -يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني-.